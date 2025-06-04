Отделение «Союза пенсионеров Подмосковья» в Лобне отметило 20-летие

В Доме культуры «Чайка» города Лобня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 20-летию местного отделения «Союза пенсионеров Подмосковья». С юбилеем участников организации поздравила глава городского округа Анна Кротова.

«Нашим пенсионерам неподвластно время, они активно занимаются спортом, путешествуют, участвуют в культурных мероприятиях города», — отметила глава города Анна Кротова в своем Telegram-канале .

Вместе с депутатом Московской областной Думы Михаилом Мурзаковым и председателем Союза пенсионеров Подмосковья Анатолием Никитиным она вручила почетные грамоты активным членам движения.

Председатель Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин особо отметил вклад лобненских пенсионеров в поддержку участников специальной военной операции. Активисты плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и вяжут теплые вещи для бойцов своими руками.

Городское отделение возглавляет Зоя Алексеевна Гаврилина, почетный гражданин Лобни. Под ее руководством реализованы многочисленные культурные проекты и обучающие программы, а также значительно выросло число новых участников Союза пенсионеров.