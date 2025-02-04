Отделение реабилитации открыли в медцентре Рошаля в Красногорске

Новое отделение открылось в детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля в Красногорске. Здесь будут помогать маленьким пациентам восстанавливаться после тяжелых травм и операций.

Благодаря появлению нового отделения реабилитация после различных хирургических вмешательств станет более эффективной. Детям будут оказывать помощь остеопаты, эрготерапевты, психологи, логопеды и другие эксперты. Все они имеют необходимые опыт и квалификацию.

В отделении уже установили самое современное оборудование. В том числе роботизированные устройства. На них дети будут заново учиться двигаться, ходить. Также здесь можно будет восстанавливать двигательную активность верхних конечностей.

Ранее мы рассказывали о том, что проглотившего флешку с домашним заданием школьника спасли в медицинском центре Рошаля в Красногорске.