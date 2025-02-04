Проглотившего флешку с домашним заданием школьника спасли в медцентре Рошаля
Мальчик в возрасте 16 лет поступил в детский медцентр имени Рошаля в Красногорске с инородным телом в желудке. Школьник случайно проглотил флешку, на которой было домашнее задание по информатике.
По словам подростка, после выполнения домашнего задания он начал играть с флешкой и крутить ее перед лицом, в результате чего случайно проглотил устройство. Мальчик надеялся, что оно выйдет естественным путем, однако этого не произошло, поэтому семья обратилась за помощью к специалистам.
Чтобы извлечь флешку из желудка, подростку провели операцию. Она продлилась всего 15 минут и прошла успешно.
«При поступлении мы провели мальчику рентгенографию, которая показала, что флешка находится в желудке. В условиях операционной мы провели мальчику наркоз и подготовили его к операции. С помощью специальных эндоскопических щипцов без единого разеза извлекли флешку из желудка», — сказала лечащий врач-эндоскопист Дарья Степаненко.
На следующий день подростка выписали домой. Флешка не успела навредить организму, а также сохранила работоспособность, благодаря чему у школьника успешно приняли домашнее задание.
Врачи напомнили, что при проглатывании ребенком инородного тела важно вовремя обратиться за помощью, не пытаться вызвать рвоту и не кормить его до визита к специалисту.