Проглотившего флешку с домашним заданием школьника спасли в медцентре Рошаля

Мальчик в возрасте 16 лет поступил в детский медцентр имени Рошаля в Красногорске с инородным телом в желудке. Школьник случайно проглотил флешку, на которой было домашнее задание по информатике.

По словам подростка, после выполнения домашнего задания он начал играть с флешкой и крутить ее перед лицом, в результате чего случайно проглотил устройство. Мальчик надеялся, что оно выйдет естественным путем, однако этого не произошло, поэтому семья обратилась за помощью к специалистам.

Чтобы извлечь флешку из желудка, подростку провели операцию. Она продлилась всего 15 минут и прошла успешно.

«При поступлении мы провели мальчику рентгенографию, которая показала, что флешка находится в желудке. В условиях операционной мы провели мальчику наркоз и подготовили его к операции. С помощью специальных эндоскопических щипцов без единого разеза извлекли флешку из желудка», — сказала лечащий врач-эндоскопист Дарья Степаненко.