Отчетный концерт театральной студии «Лампа» прошел в Котельниках

Актеры сами подбирали костюмы и готовили концертную программу. Поддержать юные таланты пришли родные и друзья.

«Поддержка близких — это самое главное, что мы можем дать нашим детям, со всем остальным они прекрасно справляются сами!», — отметила руководитель Ольга Полевая

Театральная студия «Лампа» — молодой коллектив. В этом году ему исполнилось четыре года. Здесь ставят спектакли, развивают актерские таланты у детей и взрослых. «Лампа» успешно участвует в областных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах.

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