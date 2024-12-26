Отчетный концерт театра песни пройдет в Одинцове 29 декабря

В Одинцовском округе продолжаются новогодние мероприятия. В Культурно-досуговом центре «Назарьевский» 29 декабря состоится отчетный концерт Театра песни «Лилиум», которым руководит Виктория Ягодина.

Участники коллектива — талантливые юные артисты, которые выступали в популярных телешоу «Голос. Дети» и «Голос. Уже не дети». Они также неоднократно побеждали на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.

На концерте зрители услышат популярные отечественные и зарубежные хиты в исполнении солистов и ансамблей «Лилиума». Ведущим мероприятия станет актер театра и кино, главный режиссер Одинцовского Центра культурного развития Андрей Лобачевский.

Театр «Лилиум» стал ключевым участником грантового проекта — музыкального спектакля «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». Его поддержал Президентский фонд культурных инициатив.

Отчетный концерт пройдет в 16:00 по адресу: Одинцовский округ, поселок Назарьево, строение № 39. Мероприятие рассчитано на зрителей старше шести лет.