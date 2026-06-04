Московская область закрепилась в списке лидеров российского сыроварения. На долю местных фермеров приходится пятая часть всей продукции, а общий рост объемов производства за последний пять лет вырос на 156%.

Такому взрывному развитию помогли меры поддержки сельхозпроизводителей, которые действуют в регионе. На федеральном уровне помощь фермерам стала возможной, благодаря включению в Народную программу партии «Единая Россия».

Только в прошлом году промышленные предприятия, фермерские хозяйства и частные сыроварни Московской области направили на рынок свыше 166,7 тысячи тонн продукции.

В регионе действуют почти 40 мер государственной поддержки: от субсидий до грантов. Частные компании могут получить выплаты в размере до 10 миллионов рублей, а фермеры компенсацию за покупку оборудования в размере от 50 до 80%.

В прошлом году, объем федеральных средств, направленных на поддержку российских сельхозпроизводителей составил порядка 665 миллиардов рублей.

«Благодаря Народной программе „Единой России“ сельские территории продолжают развиваться. Важно, что те обязательства, которые партия взяла на себя реализовались в полной мере», — заявил координатор проекта «Российское село Александр Двойных.

В сельских поселениях Московской области строятся современные школы и детские сады, а по Народной программе «Единой России» работают инициативы «Земский доктор» и «Земский учитель». Это позволяет привлекать дополнительные кадры, чтобы жители не чувствовали разрыва в уровне жизни с крупными агломерациями и работали на своей земле.

В середине апреля продукцию сыроварни «Де фамиль» из Чехова признали лучшей на международном конкурсе Cheese Expo 2026. Главные призы в трех номинациях получили «Бри со сливками», Блу-де фамиль» и «Брик амбер-де фамиль».