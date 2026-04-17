Подмосковное хозяйство стало лауреатом международного конкурса сыроделов

Международный конкурс сыроделов под названием Cheese Expo 2026 прошел в Москве на площадке «Тимирязев Центр». Жюри и гости оценили 262 сорта продукции, которые привезли 42 производителя.

География участников охватила 13 российских регионов и Белоруссию. Сыры представили крупные компании и небольшие сыроварни, благодаря чему дегустационная линейка получилась разнообразной.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что три виды сыра привезло предприятие «Де фамиль» из Чехова. «Бри со сливками» признали лучшим мягким сыром с белой плесенью, изготовленным из коровьего молока. В категории продукции с голубой плесенью золото досталось новинке под названием «Блу де фамиль», а еще одну победу хозяйству принес «Брик амбер де фамиль».

В 2019 году сыроварня получила государственный грант в размере 35 миллионов рублей. На эти средства построили модульный цех и закупили современное оборудование.

Предприятие развивает и вторую точку, работающую с 2014 года возле деревни Сергеево. Сегодня «Де фамиль» выпускает широчайшую линейку сыров и укрепляет позиции российской ремесленной сыродельной отрасли как на федеральном, так и на международном уровне.

Подмосковье давно удерживает статус ключевого центра сыроварения в России. Регион прочно лидирует в отрасли с 2021 года. Сегодня в области работают более 50 крупных промышленных предприятий и примерно столько же фермерских хозяйств.