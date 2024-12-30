Особые меры безопасности ввели в Подольске на время новогодних каникул

Глава городского округа Григорий Артамонов поручил усиленно следить за общественным порядком и соблюдать меры противопожарной безопасности. В праздники будут работать профильные ведомства, а также частные предприятия. Со всеми проведен необходимый инструктаж.

Во всех общественных местах, где запланированы новогодние мероприятия, будут дежурить сотрудники полиции и кинологи. Наблюдение установят и за всеми государственными учреждениями. Помимо этого, в округе создан мобильный экипированный резерв.

Одна из главных опасностей в праздники — пожары. Глава Григорий Артамонов поручил управляющим компаниям и профильным специалистам проинформировать об этом жителей многоквартирных домов и садовых товариществ.

«Прошу и подольчан проявлять сознательность, ответственно отнестись к правилам пожарной безопасности. Особенно это касается использования пиротехнических изделий. Прошу воздержаться от запуска фейерверков и хлопушек, их громкий звук может вызвать тревогу у людей. Уверен, что отлично отметить любимые праздники получится и без салютов, сегодня для них — не лучшее время», — сказал Артамонов.

В округе также организуют дежурство эвакуаторов для оперативного перемещения транспорта, который будет мешать проезду спасательной техники.