Осенняя призывная кампания началась в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск началась кампания по призыву на военную службу. На службу отправятся граждане РФ от 18 до 30 лет, не состоящие в запасе и подлежащие призыву. Срок кампании установлен до 31 декабря текущего года, а служба в армии продлится 12 месяцев.

Призывников не будут привлекать к участию в выполнении задач СВО. Всех призывников направят в пункты постоянной дислокации соединений и частей на территории страны.

Повестки будут вручаться как в традиционном бумажном формате под подпись и заказными письмами, так и через электронные уведомления. За неявку в военкомат после получения повестки без уважительной причины предусмотрен штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей.

«Служба в армии — это конституционный долг и почетная обязанность каждого гражданина России. Это тот самый важный этап в жизни, который закаляет характер, учит ответственности и дает возможность обрести мужество и стойкость», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Военный комиссариат Солнечногорска располагается по адресу: улица Красная, дом 84. Телефоны горячей линии: 8(495)994-13-61, 8(495)994-06-60, мобильный — 8(925)323-34-22.