Сегодня 12:27 Осенний фестиваль «День тыквы и яблок» прошел в Котельниках 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники Подмосковье

В минувшие выходные в Кузьминском лесопарке городского округа Котельники прошел яркий осенний фестиваль «День тыквы и яблок». Центральными событиями стали три творческих конкурса.

На выставке-конкурсе осенних поделок участники представили целую галерею работ из тыкв и яблок: от фигурок животных и сказочных домиков до сложных композиций с цветами. Ни одна из поделок не была похожа на другую, что отметили и зрители, и члены жюри.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники

Не менее ярким получился и кулинарный конкурс «Сладкоежка», где участники представили на суд публики и жюри домашние варенья. Гости фестиваля с удовольствием дегустировали сладкие изделия, а оценить лучшие из них членам жюри оказалось непросто — все варианты были по-своему уникальны и вкусны.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники 1/3 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники 2/3 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники 3/3

Традиционным украшением парка стал конкурс «Доставай шарфы!», в рамках которого деревья были нарядно декорированы с помощью безопасных для природы техник. Все участники конкурсов получили памятные дипломы и подарки. Для гостей также была подготовлена концертная программа и творческие мастер-классы, а завершился фестиваль чаепитием с горячим чаем, сладостями и витаминным соком.