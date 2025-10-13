Осенний фестиваль «День тыквы и яблок» прошел в Котельниках
В минувшие выходные в Кузьминском лесопарке городского округа Котельники прошел яркий осенний фестиваль «День тыквы и яблок». Центральными событиями стали три творческих конкурса.
На выставке-конкурсе осенних поделок участники представили целую галерею работ из тыкв и яблок: от фигурок животных и сказочных домиков до сложных композиций с цветами.
Ни одна из поделок не была похожа на другую, что отметили и зрители, и члены жюри.
Не менее ярким получился и кулинарный конкурс «Сладкоежка», где участники представили на суд публики и жюри домашние варенья.
Гости фестиваля с удовольствием дегустировали сладкие изделия, а оценить лучшие из них членам жюри оказалось непросто — все варианты были по-своему уникальны и вкусны.
Традиционным украшением парка стал конкурс «Доставай шарфы!», в рамках которого деревья были нарядно декорированы с помощью безопасных для природы техник.
Все участники конкурсов получили памятные дипломы и подарки. Для гостей также была подготовлена концертная программа и творческие мастер-классы, а завершился фестиваль чаепитием с горячим чаем, сладостями и витаминным соком.