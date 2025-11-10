Осенний бал прошел в гимназии № 5 в Королеве

Традиционный школьный праздник организовали в Королеве. В нем поучаствовали более 400 человек.

К мероприятию присоединились школьники, педагоги и родители. Организаторы создали историческую атмосферу.

Известные танцы исполнили свыше сотни пар. Это полонез, менуэт, полька и другие классические виды.

Готовились к осеннему балу ребята в течение двух месяцев. Также они тщательно выбирали наряды: юноши пришли в строгих костюмах, а девушки — в вечерних платьях в стиле IX века.

Отметим, что гимназия № 5 в Королеве входит в число сильнейших школ наукограда. Здесь успешно внедряют современные образовательные форматы и методики, ученики добиваются высоких результатов на олимпиадах и ЕГЭ.

