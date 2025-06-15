Оркестр из Щелкова стал призером международного конкурса

В Истре завершился фестиваль духовых оркестров «Кубок Московии». Участие в нем принял коллектив из Щелкова. Он завоевал второе место.

Участниками конкурса стали 18 музыкальных коллективов из разных регионов России и зарубежных стран. Фестиваль приурочили ко Дню России.

Щелково на фестивале представил коллектив из театрально-концертного центра «Щелковский театр». Жюри присудило выступлению второе место.

Отметим, что традиционный международный фестиваль-конкурс духовых оркестров впервые провели в 1991 году. из Владимирской, Нижегородской, В нем регулярно принимают участие оркестры из Московской, Ярославской, Белгородской, Калужской и других областей.

Ранее мы рассказывали о том, что более 300 жителей собрал концерт ко Дню России в Чкаловском парке в Щелкове. Перед ними выступил местный эстрадно-духовой оркестр.