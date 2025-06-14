Свыше 300 жителей собрал концерт ко Дню России в Чкаловском парке в Щелкове

На открытой сцене вблизи Чкаловского озера в Щелкове прошел концерт живой музыки «Россия в ритме лета», посвященный Дню России. Послушать композиции в исполнении городского эстрадно-духового оркестра собрались более 300 человек.

Жители с удовольствием танцевали под зажигательные музыкальные ритмы. Они не только познакомились с творчеством Щелковского эстрадно-духового оркестра, но и смогли отдохнуть от городской суеты.

Отметим, что подобные развлекательные мероприятия в Щелкове будут проводить регулярно. Так, каждую пятницу в 20:00 в Театральном сквере будет проходить фестиваль Sound Сквер. Там же по субботам в 16:00 юных жителей округа ждут на фестивале «Игрофест».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.