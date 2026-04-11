В Московской области определили 25 финалистов конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления-2025». В этом году на конкурс подали 610 заявок — это рекордный показатель за все время его проведения.

Очный этап прошел в Общественной палате России. Участников распределили по семи номинациям. Самыми популярными стали категории лучшего муниципального депутата, специалиста в сфере экономики и финансов и специалиста в социальной сфере.

«Мы отобрали сегодня 25 самых лучших проектов. Совет муниципальных образований тиражирует эти проекты на всю страну. И те лучшие практики, которые мы сегодня используем в Московской области, находят свое отражение во всех регионах нашей необъятной России», — заявил исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин.

Он также подчеркнул, что конкурс стал для муниципальных служащих своеобразным карьерным лифтом. Многие из его участников теперь занимают высокие государственные посты.

Лидерами по количеству участников стали городские округа Воскресенск, Мытищи, Красногорск, Ступино и Подольск. Одна из участниц конкурса участвовала в конкурсе по направлению «Лучший специалист в сфере экономики и финансов» и представила инициативу по внедрению искусственного интеллекта.

«Я считаю важным внедрение искусственного интеллекта именно в нашу сферу», — сказала начальник отдела развития предпринимательства администрации муниципального образования Истра Вероника Винчугова.

Итоги подведут в мае, награждение лучших пройдет в Доме правительства Московской области. Новый этап конкурса стартует уже в июле.

Московская область также стала одним из лидеров по числу реализованных социальных и инвестиционных инициатив, представленных на национальной премии «Наш вклад». Церемония награждения состоялась 10 апреля в координационном центре правительства России.