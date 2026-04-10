Подмосковье представило свыше 200 проектов на национальной премии «Наш вклад»

Московская область вошла в число лидеров по реализации социальных и инвестиционных проектов, представленных на национальной премии «Наш вклад». Церемония награждения прошла 10 апреля в координационном центре правительства России.

Регион занял второе место в стране по количеству инициатив, уступив только Москве.

Премия оценивает вклад бизнеса и некоммерческого сектора в достижение национальных целей и выполнение задач национальных проектов. В текущем сезоне участие в ней приняли сотни организаций со всей страны, а лучшие проекты были отобраны экспертным сообществом.

«Совокупный объем инвестиций участников премии сезона 2025-2026 превысил 122 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым сезоном эта цифра увеличилась на 17%. Сегодня бизнес все больше нацелен на продвижение инновационных отраслей экономики, рост производительности труда, поддержку малого и среднего предпринимательства, повышение качества жизни людей, и вносит действительно значимый вклад в достижения и результаты, которые демонстрирует Россия», — отметил заместитель председателя правительства Александр Новак.

В общей сложности статус «Партнер национальных проектов России» получили 362 организации.

Высокая позиция Московской области в рейтинге свидетельствует о значительной активности местных компаний и НКО в социальной и экономической повестке. Речь идет о проектах, направленных на развитие инфраструктуры, поддержку семей и молодежи, улучшение экологической ситуации и повышение качества жизни.

В целом по стране интерес бизнеса к участию в социальных инициативах продолжает расти, однако Подмосковье стабильно остается одним из ключевых центров такой деятельности, демонстрируя устойчивую динамику и масштаб вовлеченности в реализацию национальных проектов.