Опоры будущего путепровода над железной дорогой начали армировать в Люберцах

Эстакаду у станции Люберцы-1 возводят при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сооружение длиной 270 метров соединит север и юг города.

Как рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков, существующий тоннель после запуска движения по путепроводу реорганизуют в пешеходный.

Помимо этого, подрядчик обустраивает коммуникации и бетонирует фундамент опор. Для ускорения темпов строительства специалисты трудятся на объекте в две смены — ночью и днем.

Открыть движение по эстакаде планируют в третьем квартале 2027 года. Полностью завершат работы в третьем квартале 2028 года.

