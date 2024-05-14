«Где ребенок в свободное время?» Детский омбудсмен Подмосковья — о страшных последствиях зацепинга у подростков | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 14:06 «Где ребенок в свободное время?» Детский омбудсмен Подмосковья — о страшных последствиях зацепинга у подростков Омбудсмен Мишонова призвала вовремя оградить детей от зацепинга Медиасток.рф

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Трагедия с молодым зацепером, который 13 мая получил жуткую травму на станции «Электроугли» в Подмосковье, потрясла общество. Детский омбудсмен Ксения Мишонова констатировала, что таких случаев становится все больше. Очень важно вовремя распознать опасные увлечения у молодых людей и перенаправить их энергию в мирное русло.

«Многие зацеперы погибают или получают страшные травмы в первые же свои поездки, но даже это не может их остановить. Если вы не знаете, где ваш ребенок в свободное время, значит вы не можете гарантировать, что он не занимается чем-то опасным или запрещенным. В числе зацеперов — обычные дети из обычных семей, многие хорошо учатся, занимаются, но все равно увлекаются этим чрезвычайно опасным видом досуга. Дети очень сильно травмируются и нередко гибнут», — прокомментировала Мишонова.

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Она посоветовала родителям обращать пристальное внимание на увлечения ребенка. Если наблюдается склонность к опасным адреналиновым развлечениям или молодой человек посещает сайты зацепинга, здесь важно действовать. Вариант — направить бурную энергию в правильное русло. Например, сыну или дочери можно дать возможность заниматься менее опасными экстремальными видами спорта.

Ранее стало известно о личности зацепера, которого ударило током в Подмосковье. Мать парня рассказала, что он наблюдался у психиатра и находился в нестабильном состоянии. Раненого поместили в реанимацию.

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