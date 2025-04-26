Окружной фестиваль юных талантов «Наши надежды» прошел в Мытищах

В Детской школе искусств № 1 состоялся фестиваль-конкурс юных музыкантов и художников городского округа Мытищи «Наши надежды». Свыше 40 талантливых ребят состязались в номинации «Вокал».

Как рассказала директор Детской школы искусств № 1 Алина Михеева, фестиваль организуют в муниципалитете уже 11 лет.

«С каждым годом мастерство участников растет. В этот раз на сцену вышли лучшие из лучших, те, кто уже побеждал в различных музыкальных конкурсах», — добавила педагог.

Участники под руководством опытных преподавателей исполнили произведения, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. По словам конкурсантки Елизаветы Ливанской, музыка стала важной частью ее жизни, девушка хочет реализоваться в этой сфере в будущем.

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