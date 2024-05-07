Около 90 точек полевой кухни развернут в Подмосковье на 9 Мая | 360°

07 мая 2024, 11:58
Около 90 точек полевой кухни развернут в Подмосковье на 9 Мая
Бесплатную полевую кухню организуют в Подмосковье в День Победы. Угоститься наваристой гречневой или перловой кашей смогут все желающие.
В Минсельхозпроде Подмосковья отметили, что полевые кухни появятся в местах, где будут проходить праздничные мероприятия. Это парки, центральные городские площади, усадьбы и улицы.
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Наибольшее количество точек с бесплатной солдатской едой откроют в городским округах Ступино (24) и Наро-Фоминск (11). Вместе с кашей на тушенке гостей будут угощать горячим чаем.
Ко Дню Победы в регионе пройдет более 30 ярмарок, на которых помимо фермерских продуктов можно будет найти сопутствующие товары для праздника и сувениры ручной работы от подмосковных ремесленников и мастеров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Сейчас там можно найти интересные выставки. экскурсии и интерактивные программы к 9 Мая.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
День Победы 9 мая
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