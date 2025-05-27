Около 90 пенсионеров стали участниками марафона скандинавской ходьбы в Домодедове

Марафон скандинавской ходьбы для участников «Активного долголетия» прошел в парке «Гальчино» в Домодедове. Спортивное мероприятие объединило порядка 90 участников клуба.

Пенсионеры преодолели дистанцию в два километра, каждому за участие вручили дипломы. Сергей и Алевтина Бурцевы занимаются скандинавской ходьбой уже семь лет.

«Огромное удовольствие получили от этого мероприятия. Прекрасная погода, хорошая музыка, все просто замечательно. Организовано все очень хорошо. Все, кто хочет здоровья — палки в руки и вперед!» — поделилась семейная пара.

Мероприятие стало настоящим праздником бодрости, радости и общения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что льготные категории граждан региона смогут получать лекарства в ближайшей аптеке, а управлять рецептами можно будет при помощи мобильного приложения.