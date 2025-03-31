31 марта 2025 19:52 Около 80 проектов технологического суверенитета запустили в Подмосковье за год 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Подмосковье

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В Подмосковье активно поддерживают предприятия, работающие в сфере технологического суверенитета и импортозамещения. Первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский рассказал Ксении Присекиной в «Интервью 360», что за три года в регионе запустили 414 таких проектов.

«В 2022-м году тренд технологического суверенитета стал очень востребованным. Тогда была немножко хаотичная стратегия — главное было начать что-то строить. Уже в 2023-м году мы разработали стратегию, в рамках которой начали создавать и развивать современные индустриальной территории», — отметил спикер.

Все проекты делятся на две категории: модернизация действующих предприятий, увеличивающих объемы выпускаемой продукции, и строительство новых заводов. В приоритете — современные и высокотехнологичные направления. Всего в 2024 году в Подмосковье реализовали 80 инвестиционных проектов в рамках технологического суверенитета. «У нас на ряде предприятий сейчас производится комплектующие для электромобилей, для машин с двигателем внутреннего сгорания, сюда входят и турбокомпрессоры», — подчеркнул Подлипенский.

Один из примеров успешной реализации программы — косметическая компания в Протвине. Два года назад предприятие получило земельный участок по льготной программе за один рубль, а уже в этом году на территории площадью 1,5 гектара запустили новое современное производство. По его словам, в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о строительстве современного завода по производству радиоэлектроники в Ленинском округе. Здесь будут выпускать печатные платы седьмого класса прочности, которые используются в современных электронных устройствах. Напомним, сейчас в Московской области уже действует пять особых экономических зон и 72 индустриальных парка, еще десять таких объектов находятся в процессе строительства. Все они оснащены необходимой инфраструктурой для комфортного ведения бизнеса.