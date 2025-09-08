Около 700 человек посетили фестиваль уличной культуры в Королеве
В минувшие выходные Королев впервые принял крупный фестиваль уличной культуры «Пульс улиц», который объединил любителей современного искусства и танца. Фестиваль прошел в Центральном парке и несколько сот зрителей разных возрастов.
Арт-веранда парка стала центром притяжения гостей мероприятия. Здесь проходили увлекательные мастер-классы от профессиональных хореографов и опытных педагогов.
Желающие могли попробовать себя в различных направлениях современной хореографии: хип-хоп, брейкинг, джаз-фанк и другие стили завораживали своей энергией и выразительностью движений.
Гости также имели уникальную возможность насладиться яркими шоу-программами. Выступления лучших коллективов города подарили зрителям незабываемые впечатления.
Танцоры продемонстрировали высокий уровень мастерства, исполнив зажигательные номера, наполненные драйвом и эмоциями.
Особое внимание привлек открытый баттл, ставший настоящим украшением фестиваля. Участники демонстрировали свое умение импровизировать и удивлять публику оригинальностью исполнения.
Зрители активно поддерживали участников аплодисментами и возгласами восхищения. «Пульс улиц» стал ярким событием культурной жизни Королева, которое надолго останется в памяти горожан и гостей города.