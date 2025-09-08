Около 700 человек посетили фестиваль уличной культуры в Королеве

В минувшие выходные Королев впервые принял крупный фестиваль уличной культуры «Пульс улиц», который объединил любителей современного искусства и танца. Фестиваль прошел в Центральном парке и несколько сот зрителей разных возрастов.

Арт-веранда парка стала центром притяжения гостей мероприятия. Здесь проходили увлекательные мастер-классы от профессиональных хореографов и опытных педагогов.

Желающие могли попробовать себя в различных направлениях современной хореографии: хип-хоп, брейкинг, джаз-фанк и другие стили завораживали своей энергией и выразительностью движений.