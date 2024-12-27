Около 50 нарушений парковки у площадок ТКО выявили в Мытищах в 2024 году

Мытищи вошли в топ-10 Подмосковья по использованию приложения «Народный инспектор». Жители округа неоднократно сообщали о нарушениях правил парковки вблизи контейнерных площадок.

Благодаря активности жителей в приложении «Народный инспектор» удалось отследить 48 нарушений правил парковки в Мытищах. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. По всему региону выписали штрафы на пять миллионов рублей.

Припаркованные автомобили мешают водителям спецтехники, которые вывозят бытовые отходы. Они в таком случае фиксируют нарушение и направляют данные при помощи специального приложения в муниципальный Центр управления регионом для принятия мер.