Около 50 нарушений парковки у площадок ТКО выявили в Мытищах в 2024 году

Мытищи вошли в топ-10 Подмосковья по использованию приложения «Народный инспектор». Жители округа неоднократно сообщали о нарушениях правил парковки вблизи контейнерных площадок.
Благодаря активности жителей в приложении «Народный инспектор» удалось отследить 48 нарушений правил парковки в Мытищах. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. По всему региону выписали штрафы на пять миллионов рублей.
Припаркованные автомобили мешают водителям спецтехники, которые вывозят бытовые отходы. Они в таком случае фиксируют нарушение и направляют данные при помощи специального приложения в муниципальный Центр управления регионом для принятия мер.
Росавиация озвучила новые данные о крушении Embraer 190. Главное
Лифт с 2 девушками рухнул на станции МЦД «Новогиреево»
Автоинспекторы в Лобне провели мастер-класс для школьников
Турнир по мини-футболу «Кубок отцов» прошел в Дмитрове
Незаконно построенный хостел снесут в мытищинской деревне Бородино
Новый поезд «Москва-2026» появится в столичном метро в 2025 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте