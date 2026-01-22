Около 400 млн рублей инвестируют в запуск логистического центра в Люберцах

Инвестор получил земельный участок по специальной региональной программе поддержки.

«Земельный участок в городском округе Люберцы под строительство крупного распределительного центра был передан компании „Сухой порт Люберцы“ по упрощенной процедуре — без проведения торгов. Инвестиции в проект составят 400 миллионов рублей. Запуск логистического объекта позволит создать 30 рабочих мест», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

На выделенной территории компания построит распределительный центр площадью четыре тысячи квадратных метров. В новом здании разместят не только складские помещения, но и все необходимое для эффективной работы: транспортные коридоры, грузовые платформы, погрузочно-разгрузочные площадки, а также блоки для сотрудников.

Проект стал возможен благодаря имущественной поддержке региона. Программа позволяет инвесторам арендовать муниципальную землю без торгов.

После того, как компания выполняет все свои обязательства по строительству и вводу объекта в строй, она получает право выкупить участок за 15% от его кадастровой стоимости.

Этой программой могут воспользоваться и другие компании, которые планируют реализовать в Подмосковье значимые проекты.

Для бизнеса, который ищет подходящую площадку для инвестиций, в Московской области создали инвестиционную карту региона.