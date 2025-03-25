Около 300 человек приняли участие в фольклорном фестивале в Подольске

Детский фестиваль «Жаворонки, прилетите, красну весну принесите» завершился в Подольске. Его посвятили встрече весны и традиционным народным праздникам.

Впервые мероприятие шло два дня. Участниками стали любители фольклора разных возрастов.

В этом году на фестиваль приехало более 270 гостей. Первую часть провели в сельском Доме культуры «Молодежный», вторую — в ДЮОЦ «Родина».

Участники побывали на фольклорных квестах, мастер-классах по игре на народных инструментах, занятиях по актерскому мастерству, уроках этнохореографии и вокала. Также состоялся гала-концерт.

Отметим, что сам детский фестиваль зародился пять лет назад. Его инициатором стала выпускница музыкального училища имени Гнесиных, специалист по народному творчеству Мария Калинина.

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