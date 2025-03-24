Глава Подольска поздравил победителей финала Всероссийской олимпиады школьников

Глава городского округа Григорий Артамонов поздравил пятерых школьников, которые достойно представили Подольск в финале Всероссийской олимпиады школьников. Ребята показали выдающиеся результаты, завоевав призовые места в направлениях «Астрономия» и «Искусство».

Победу по астрономии одержала ученица лицея № 5 Алеся Ершова. Призовое место в этом же направлении занял Максим Ларин из львовского лицея № 1.

В направлении «Искусство» успехов добились сразу трое подольчан. Девятиклассник гимназии имени Подольских курсантов Иван Сержантов, а также выпускницы Диана Симакова из школы № 34 и Татьяна Острянинова из лицея № 23 стали призерами.

Особо было отмечено достижение Татьяны Остряниновой, которая в 2024 году вошла в число лучших не только по искусству, но и по истории. Григорий Артамонов подчеркнул ее целеустремленность и желание построить карьеру дипломата.

«Каждый из этих ребят своим примером доказывает, что добиться успеха можно, упорно трудясь в учебе», — отметил глава округа.

Финалисты олимпиады получат заслуженную материальную поддержку от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева: победителям предусмотрена премия в размере 500 тысяч рублей, призерам — 300 тысяч рублей, участникам — 100 тысяч рублей. Также на уровне округа предусмотрены дополнительные меры поощрения как для школьников, так и для их наставников, которые внесли огромный вклад в развитие их талантов.