Около 3 млн услуг оказали в подмосковных офисах МФЦ с начала года

Сегодня в Подмосковье работают более 200 офисов МФЦ. В этом году они оказали около трех миллионов услуг жителям, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Первый офис в Московской области был открыт в Балашихе в сентябре 2009 года. Завтра исполнится 16 лет с его запуска.

«Формат единого окна, когда все необходимые услуги можно получить в одном месте, быстро доказал свою эффективность и был по достоинству оценен жителями Подмосковья. Сегодня в регионе работают 122 современных офиса „Мои Документы“ и 102 их территориальных подразделения, что обеспечивает доступность сервиса», — сказал Брынцалов.

В центрах жители региона могут получить 138 государственных и муниципальных услуг. Новые постоянно добавляются. Например, с 1 сентября можно установить или снять запрет на кредиты.

В преддверии праздника спикер Мособлдумы поздравил всех сотрудников МФЦ и поблагодарил их за неравнодушие, самоотдачу и профессиональных подход. По его словам, именно люди являются залогом успеха всей системы.

«Эта готовность прийти на помощь выходит далеко за рамки повседневных обязанностей. С самого начала спецоперации МФЦ Подмосковья оказывают помощь фронту. Специалисты на постоянной основе комплектуют грузы на линию соприкосновения. В этом году МФЦ Подмосковья собрали свыше 20 тонн гумпомощи», — добавил Брынцалов.

В ведомстве напомнили, что найти ближайший офис организации, его точный адрес, время работы и телефон для связи можно на карте. Подробный перечень услуг доступен по ссылке.