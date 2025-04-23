Около 200 сотрудников МВД будут охранять правопорядок в Красногорске 9 мая

Заседание антитеррористической комиссии во главе с заместителем главы округа, руководителем управления по безопасности Романом Пичугиным прошло в администрации Красногорска. На нем обсудили подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Подразделения пожарной охраны, скорой медицинской помощи и спасатели будут нести дежурство в усиленном режиме в местах массового скопления людей. Сотрудники экстренных служб доложили о готовности к оперативному реагированию на любые нештатные ситуации.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по округу Алексей Васильев сообщил, что в День Победы правопорядок будут охранять около 200 сотрудников полиции.

На площади перед ДК «Подмосковье», где пройдет праздничная программа, в целях безопасности установят контрольно-пропускные пункты. В местах проведения митингов и возложений цветов к воинским мемориалам ограничат движение транспорта.

Роман Пичугин подчеркнул необходимость тесного взаимодействия всех заинтересованных структур и ведомств для обеспечения максимальной безопасности жителей и гостей округа в период праздничных мероприятий.