Около 20 магазинов приостановили торговлю алкоголем в Мытищах

Одним из ключевых вопросов, обсуждаемых на оперативном совещании в администрации Мытищ, стало регулирование розничной продажи алкогольной продукции. Уже 20 магазинов в Мытищах, нарушающих новое законодательство, приостановили продажу алкогольной продукции, что является положительным шагом в борьбе с правонарушениями в этой сфере.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал закон, который запрещает продажу алкогольной продукции в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов. Закон вступил в силу 1 сентября. В городского округе начали мониторинг 79 объектов, которые попадают под установленные ограничения.

Глава Мытищ Юлия Купецкая отметила, что данный вопрос касается не только чистоты и порядка на территории округа, но и безопасности и комфорта местных жителей. «Мы поддерживаем малый бизнес и предпринимателей, работающих в нашем округе, однако это касается только тех, кто ведет свою деятельность в рамках закона», — добавила она.

Требования о прекращении реализации алкогольной продукции по истечении срока действия лицензии выдали для 31 организации, а 26 торговым точкам предписали незамедлительно прекратить продажу.

Совместно с сотрудниками полиции и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели контрольные мероприятия по 26 адресам. 11 предпринимателей привлекли к административной ответственности, у пяти из них изъяли алкогольную продукцию, а 21 объект прекратил ее реализацию.