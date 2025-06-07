Около 2 тысяч мальков карпа выпустили в озеро Люберец в День эколога

В городском округе Люберцы в День эколога, 5 июня, прошла акция «Вода России». Волонтеры очистили берег Малаховского озера и выпустили в водоем около двух тысяч мальков карпа семи видов, среди которых были карпы кои — «золотые рыбки».

Как отметила исполняющая обязанности заместителя главы городского округа Люберцы Ирина Курчигина, рыбу подобрали таких видов, чтобы не нарушить экологический баланс в водоеме. А перед тем, как выпустить мальков, провели многоступенчатую очистку озера.

«Малаховское озеро — это запруда на реке Македонка. В 2024 году там провели серьезные работы по расчистке, извлекли большое количество донных отложений, привели в порядок береговую линию», — рассказала Ирина Курчигина.

Помимо этого, в День эколога в парке в Люберцах посадили 180 новых саженцев декоративного злака. Это многолетнее растение сохраняет свой вид до первых заморозков.