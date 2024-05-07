Около 190 опор ЛЭП заменили в Подмосковье с начала года | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 13:41 Около 190 опор ЛЭП заменили в Подмосковье с начала года Мособлэнерго

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Программу повышения надежности электроснабжения потребителей реализуют в Подмосковье. Только с начала года представители «Мособлэнерго» заменили 187 опор ЛЭП. Всего по программе планируют заменить 857 опор.

Замену опор производят для обеспечения безопасной эксплуатации воздушных линий электропередачи и повышения качества передачи электроэнергии потребителям. Так, особое внимание уделяют наклонам опор, видимым загниваниям деревянных конструкций, обгоранию и расщеплению деревянных деталей и другим недочетам.

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«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Ежегодно программа расширяется и охватывает все больше округов. Особый акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано наибольшее количество обращений от потребителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программе модернизации ЖКХ в регионе на ближайшие пять лет.

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