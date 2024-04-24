Подмосковье 24 апреля 2024, 21:43 «Готовь сани летом». Воробьев — о программе модернизации ЖКХ в Подмосковье на ближайшие 5 лет Модернизация систем ЖКХ коснется 5,4 миллиона жителей Подмосковья Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

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Масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 миллиона жителей Подмосковья. Вопросы по повышению надежности системы теплоснабжения обсудил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с областным правительством.

Глава региона обратил отдельное внимание на важность качественного теплоснабжения жителей Подмосковья.

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«Как говорят, готовь сани летом. Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду», — указал губернатор.

Андрей Воробьев также отметил значимость работ по модернизации котельных и сетей теплоснабжения. Он подчеркнул, что на сегодня задача правительства Подмосковья — проанализировать и взять на контроль эту работу.

Программа модернизации ЖКХ в Подмосковье является самой масштабной в России. Профильные ведомства вместе со специалистами ресурсоснабжающих организаций продолжают обследовать объекты, расположенные в разных муниципалитетах Московской области.

«Это позволило выявить те, где прежде всего необходим ремонт, новые мощности», — добавил Воробьев.

В этом году в регионе планируется ремонт 36 котельных и центральных тепловых пунктов, а также улучшение 189 километров сетей. Дополнительно к этому будет проведено обслуживание девяти котельных и четырех километров сетей с использованием средств Фонда национального благосостояния.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

Кроме того, 74 котельные и четыре километра теплосетей будут модернизированы по концессионным соглашениям. Все работы должны завершить до начала следующего отопительного сезона.

В период мая-июня специалисты по теплоэнергетике проведут испытания герметичности сетей, результаты которых помогут определить, какие участки сетей необходимо включить в программу капитального ремонта на 2024 год.

Вице-губернатор и министр энергетики Московской области Евгений Хромушин отметил, что программа по реконструкции и модернизации теплоснабжения разделена на два блока. Первый блок включает краткосрочные мероприятия, которые будут завершены в 2024 году. В этот год запланировано провести 158 мероприятий, включая как работы по ремонту и реконструкции, так и новые проекты.

Общий объем программы включает в себя 36 котельных, из которых пять новых, а 31 — предстоит отремонтировать или реконструировать. Дополнительно планируется включить в программу еще 310 километров сетей после проведения испытания на герметичность. Все работы должны быть выполнены к 15 октября этого года.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

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