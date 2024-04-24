24 апреля 2024, 21:43
«Готовь сани летом». Воробьев — о программе модернизации ЖКХ в Подмосковье на ближайшие 5 лет
Модернизация систем ЖКХ коснется 5,4 миллиона жителей Подмосковья
Масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 миллиона жителей Подмосковья. Вопросы по повышению надежности системы теплоснабжения обсудил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с областным правительством.
Глава региона обратил отдельное внимание на важность качественного теплоснабжения жителей Подмосковья.
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«Как говорят, готовь сани летом. Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду», — указал губернатор.
Андрей Воробьев также отметил значимость работ по модернизации котельных и сетей теплоснабжения. Он подчеркнул, что на сегодня задача правительства Подмосковья — проанализировать и взять на контроль эту работу.
Программа модернизации ЖКХ в Подмосковье является самой масштабной в России. Профильные ведомства вместе со специалистами ресурсоснабжающих организаций продолжают обследовать объекты, расположенные в разных муниципалитетах Московской области.
«Это позволило выявить те, где прежде всего необходим ремонт, новые мощности», — добавил Воробьев.
В этом году в регионе планируется ремонт 36 котельных и центральных тепловых пунктов, а также улучшение 189 километров сетей. Дополнительно к этому будет проведено обслуживание девяти котельных и четырех километров сетей с использованием средств Фонда национального благосостояния.
Кроме того, 74 котельные и четыре километра теплосетей будут модернизированы по концессионным соглашениям. Все работы должны завершить до начала следующего отопительного сезона.
В период мая-июня специалисты по теплоэнергетике проведут испытания герметичности сетей, результаты которых помогут определить, какие участки сетей необходимо включить в программу капитального ремонта на 2024 год.
Вице-губернатор и министр энергетики Московской области Евгений Хромушин отметил, что программа по реконструкции и модернизации теплоснабжения разделена на два блока. Первый блок включает краткосрочные мероприятия, которые будут завершены в 2024 году. В этот год запланировано провести 158 мероприятий, включая как работы по ремонту и реконструкции, так и новые проекты.
Общий объем программы включает в себя 36 котельных, из которых пять новых, а 31 — предстоит отремонтировать или реконструировать. Дополнительно планируется включить в программу еще 310 километров сетей после проведения испытания на герметичность. Все работы должны быть выполнены к 15 октября этого года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Андрей Воробьев
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