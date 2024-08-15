Около 100 килограммов гумпомощи собрали в Жуковском для жителей Курска

Активисты «Молодой гвардии» и «Волонтеры Подмосковья» направили в региональный распределительный центр в Балашихе помощь, собранную жителями Жуковского для пострадавших в Курской области. Всего удалось собрать порядка 100 килограммов гуманитарного груза.

Для жителей Курска собрали продукты питания, детскую и взрослую одежду, а также средства личной гигиены. В список необходимой помощи также входят медикаменты, бытовая техника и генераторы.

Пункт сбора помощи продолжает работу в Жуковском. Он находится в здании администрации округа по адресу: улица Фрунзе, дом № 23 — вход со стороны Туполевского шоссе. Он работает по будням с 16:00 до 18:00 и в субботу с 12:00 до 14:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 860 человек эвакуировали из Курской области в регион.

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