Автобусы для эвакуации людей отправились в Курск по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева . Транспорт сопровождают фельдшеры, сотрудники Минсоцразвития и Госавтоинспекции. Они доставят граждан в пункты временного размещения в Подмосковье.

Глава региона подчеркнул, что сейчас вся страна подключилась к помощи эвакуированным из Курска.

«Конечно, и Подмосковье в трудную минуту не могло остаться в стороне. Мы подготовили детские лагеря, санатории, социальные учреждения в Клину, Пушкине, Егорьевске, Подольске, Ступине, Коломне и Люберцах, чтобы позаботиться о людях. За несколько дней приняли у себя 860 человек, в том числе 659 деток», — рассказал губернатор.

Воробьев отметил, что среди прибывших есть совсем маленькие дети, которым не исполнилось и года. Они приехали с родителями. При этом свыше 60 ребят были эвакуировали из Дома ребенка в Курске.

«В Подольскую детскую больницу привезли ребят с паллиативным статусом, а Егорьевский „Добрый дом“ принял 48 человек с ограниченными возможностями здоровья», — добавил Воробьев.

Сегодня утром 103 ребенка и их сопровождающие прибыли в Центр медицинской и социальной реабилитации детей в Люберцах. При этом около половины из них не достигли 10-летнего возраста. В семейный центр помощи семье и детям «Вдохновение» в Коломне привезли 34 ребенка, а в ступинском пансионате «Сосновый бор» разместили 17 матерей с 25 детьми.

Детей и взрослых, которые ранее прибыли в Подмосковье, разместили в ПВР. Они находятся в детских лагерях «Звонкие голоса» и «Горизонт» в Клину, «Родник» в Пушкино, «Мечта» в Подольске, а также в пансионате «Сосновый бор» в Ступине.

Для всех организовали горячее питание. При необходимости они могут обратиться к врачам, педиатрам и психологам за помощью.