Окна школ в Серпухове украсили иллюстрациями к 80-летию Победы

Ежегодная акция «Окна Победы» проходит в Серпухове. Ученики образовательных учреждений украшают здания школ тематическими рисунками и аппликациями.

Школьники развесили на окнах картинки и плакаты, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. По их словам, такая идея приближает праздник и создает праздничную атмосферу.

В администрации муниципалитета отметили, что к акции присоединились все школы Серпухова.

«В преддверии 80-летия Победы жители всей страны украшают окна своих квартир и домов символами Великой Победы: георгиевскими лентами, портретами Героев, словами благодарности в адрес наших ветеранов. Приятно видеть, как ученики принимают участие в этом важном деле», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Ранее мы рассказывали о том, что более 20 памятников отреставрируют в Серпухове к 80-летию Победы.