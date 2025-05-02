Более 20 памятников отреставрируют в Серпухове к 80-летию Великой Победы

Городской округ Серпухов продолжает готовиться к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. За счет средств бюджета реконструируют 15 памятников и два мемориала, еще семь — приводят в порядок организации муниципалитета.

Накануне празднования Дня Победы депутат окружного Совета Ольга Ковшарь, компания ООО «Стелла-Память» и Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел России «Серпуховское» облагородили памятник в деревне Большое Грызлово. Добровольцы обновили плитку, отремонтировали постамент и мемориальные доски. Помимо этого, волонтеры благоустроили территорию рядом с памятником и посадили цветы.

Сотрудники ПАО «Россети Московский регион» привели в порядок памятник погибшим землякам у храма Благовещения Пресвятой Богородицы: отремонтировали и покрасили монумент, подвели к нему освещение. Волонтеры также очистили близлежащую территорию.

В поселке Пограничный облагородили памятник односельчанам Данковского поселения, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Специалисты медицинского центра «Тропикана» обновили плитку, покрасили оградки и посадили цветы.

Депутат окружного Совета Андрей Тихонов и сотрудники Межрайонной Инспекции федеральной налоговой службы России № 11 по Московской области поменяли постамент мемориала в деревне Глазово.

Все работы по реконструкции памятников завершат ко Дню Победы.