Огни новогодней ели зажгли на площади «Красной Поляны» в Лобне

Самый главный новогодний символ засиял на площади в микрорайоне «Красная Поляна» городского округа Лобня. Жители и гости собрались, чтобы вместе отметить начало праздничного сезона.

На праздник приехали Дед Мороз и Снегурочка, но не на санях, а на квадроцикле, что добавило событию современный штрих. Глава города Анна Кротова вместе с председателем совета депутатов Александром Кузнецовым и настоятелем храма Архангела Михаила — иереем Кириллом Сушковым поздравили краснополянцев с наступающим Новым годом.

Особую атмосферу праздника создали купцы Крестовниковы, угощавшие гостей пирогами по старинным рецептам. Для детей была организована веселая игровая программа: песни, танцы и хороводы собрали самых маленьких участников. Взрослые также не скучали — для них провели конкурсы и зимние забавы.

Зажжение огней на елке стало ярким началом новогодних праздников в Лобне, объединив жителей района и подарив тепло и радость в преддверии волшебного времени года.