Сегодня 11:32 Огни на главной новогодней елке зажгли в Котельниках 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Подмосковье

Праздники

Новый год

Котельники

Торжественное зажжение новогодней ели стало одним из самых ожидаемых событий в городском округе. Для жителей и гостей организовали театрализованное представление.

У Дома культуры «Белая Дача» царило веселье и смех. Снеговик вместе со своим помощником не давали замерзнуть зрителям. Маленькие и взрослые жители Котельников пришли встретиться с главным волшебником. Ведь без него Новый год не наступит. Долго ждать не пришлось — в сопровождении белых медведей на площади появился Дед Мороз.

По его команде загорелась новогодняя елка. Тысячи огней осветили все вокруг. Восторгу и радости детей и взрослых не было предела. Вечер наполнился новогодним волшебством. Сказочные герои вместе с гостями праздника водили хороводы вокруг елки, играли в игры, танцевали.

Вместе с елкой в Котельниках зажглись тысячи гирлянд. Появились световые конструкции в виде сказочных деревьев и аркад. В течение всей зимы жителей ждет множество мероприятий, как развлекательных, так и спортивных. Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».