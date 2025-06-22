Оформление подарочного набора упростили для жителей Мытищ старше 80 лет

На портале госуслуг Московской области обновлена услуга «Предоставление подарочного набора юбилярам» для жителей старше 80 лет. Теперь заполненное заявление автоматически появляется в личном кабинете пользователя, что значительно упрощает процесс оформления.
Юбилярам остается лишь проверить данные и отправить заявку в ведомство одним нажатием кнопки. Для доступа к услуге необходимо авторизоваться на портале через систему ЕСИА. После подачи заявления решение принимается в течение семи рабочих дней и направляется в личный кабинет.
Подарочный набор могут вручить по месту жительства юбиляра или по другому адресу в Подмосковье, а также согласовать удобную дату доставки — в день рождения или не позднее 20 рабочих дней после юбилея.
Обновленная услуга призвана повысить удобство и оперативность получения подарков от региона для почетных жителей Мытищ и всего Подмосковья.
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