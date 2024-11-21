ОЭЗ Подмосковья привлекли более 40 млрд рублей инвестиций с начала года

Объем инвестиций особых экономических зон Московской области составил более 40 миллиардов рублей за первые три квартала года. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«За девять месяцев резиденты подмосковных ОЭЗ инвестировали в реализацию своих проектов почти 39,3 миллиарда рублей. Еще 800 миллионов рублей инвестировано управляющими компаниями в развитие инфраструктуры площадок. Совокупный объем инвестиций составил 40,1 миллиарда рублей», — рассказала Зиновьева.

Лидером по объему инвестиций стала ОЭЗ «Дубна», на территории которой инвестировано 24,7 миллиарда рублей. Второе место по объему инвестиций занимает ОЭЗ «Исток», на третьем месте — ОЭЗ «Кашира».

Еще один индустриальный парк создадут в Подмосковье к 2026 году. Промышленную площадку построят на территории городского округа Серпухов, для этого инвестору предоставили более 53 гектаров земли на льготных условиях.