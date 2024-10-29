Новый индустриальный парк «Пущино» создадут в Подмосковье в 2026 году

Еще один индустриальный парк создадут в Подмосковье к 2026 году. Промышленную площадку построят на территории городского округа Серпухов, для этого инвестору предоставили более 53 гектаров земли на льготных условиях. Соглашение о реализации масштабного проекта заключили правительство Московской области, AVAGroup и АО «Большой Серпухов».

«Инвестиции в создание индустриального парка „Пущино“ оцениваются в 4,4 миллиарда рублей. Запуск индустриального парка запланирован в 2026 году. На его территории создадут порядка тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья», — сказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Парк «Пущино» — это 100 тысяч «квадратов» производственных и лабораторных корпусов. Здесь расположатся новые производства.

«В парке мы планируем реализацию проектов в сфере медицины и фармакологии, информационных технологий, автомобилестроения и других социально значимых отраслях. Наша основная задача — создание максимально комфортных условий для резидентов», — рассказал руководитель проекта «Большой Серпухов» Умар Кремлев.

«Для AVA Group большая честь участвовать в столь масштабной инициативе. Взаимодействие ключевых научных институтов России, государства и крупного бизнеса сделают наукоград Серпухов одним из важнейших драйверов технологического развития нашей страны», — отметил президент группы компаний AVA Group Ваган Арутюнян.

25 октября первый камень заложили в фундамент еще одного нового индустриального парка Подмосковья. Там появится свыше пяти тысяч рабочих мест. Это будет не простая производственная площадка, а «город в городе», рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.