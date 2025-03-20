Одну из старейших гимназий во Фрязине капитально отремонтируют в этом году

Во Фрязине продолжается масштабное обновление социальных объектов. В рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» там обновят одну из старейших гимназий.

Здание учебного заведения общей площадью 5453,7 квадратных метра возвели еще в 1976 году. Чтобы оно соответствовало современным стандартам образования, там организовали капитальный ремонт. Специалисты уже обшили стены здания гипсокартоном и оштукатурили их, установили новые окна и перегородки, демонтировали крышу, обновили трубы отопления и радиаторы, а также провели электромонтажные работы.

В ближайшее время завершат стяжку полов, штукатурку стен и потолков. Затем рабочие приступят к их финишной отделке помещений.

Ранее Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке учебных заведений к 1 сентября. В связи с этим активно ведется капитальный ремонт школ и строительство новых образовательных комплексов.