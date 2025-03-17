«Внимательный подход к детям». Губернатор Подмосковья — о подготовке школ к 1 сентября

Андрей Воробьев сообщил о начале записи в школы Подмосковья 1 апреля

Фото: Александра Степанова
Фото: Фото: Александра Степанова

С 1 апреля начинается запись в школы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о проделанной работе, которая позволила сделать этот процесс удобнее для родителей. По его словам, сейчас количество школьников растет, особенно в районах, прилегающих к Москве. В связи с этим активно ведется капитальный ремонт школ и строительство новых образовательных комплексов.

«Президентский проект по капитальному ремонту продолжается, строительство новых образовательных комплексов также нами ведется», — подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что работа в сфере образования охватывает широкий спектр вопросов — от организации питания до подготовки школьников к олимпиадам. Одним из ключевых направлений остается поиск квалифицированных учителей, особенно по точным наукам и русскому языку. Власти заинтересованы в привлечении специалистов с высоким уровнем подготовки.

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