С 1 апреля начинается запись в школы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о проделанной работе, которая позволила сделать этот процесс удобнее для родителей. По его словам, сейчас количество школьников растет, особенно в районах, прилегающих к Москве. В связи с этим активно ведется капитальный ремонт школ и строительство новых образовательных комплексов.