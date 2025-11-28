Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха откроет зимнюю программу 1 декабря

Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной запускает зимнюю программу для жителей и гостей муниципалитета — активности стартуют уже в следующий понедельник, 1 декабря. В этот день пройдут творческие мастер-классы по написанию письма Деду Морозу.

Гостей Одинцовского парка ждут теплые беседы, веселые истории и яркие впечатления от общения с настоящими символами Нового года. Также на 6 декабря организаторы подготовили праздник «Духи зимнего леса». Участников мероприятия ждут творческие занятия, спортивные эстафеты, театральные постановки и праздничные выступления. Информация о мероприятии также размещена на сайте парка.

Веселые активности ждут и на празднике «Парки. Сказки. Торжество», который состоится 14 декабря.

Сейчас в парке готовят праздничную фотозону, наряжают елку и создают новогоднюю атмосферу.