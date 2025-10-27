Одинцовский бетонный завод провел экскурсию для участников СВО в рамках программы «Промышленный туризм». Они ознакомились с разными этапами производства и получили новые навыки.

Как рассказали в областном Мининвесте, гости ознакомились со всеми этапами производства бетона, узнали больше о современном оборудовании и используемых материалах.

«Посещение предприятий позволяет увидеть работу современного производства изнутри, познакомиться с перспективными технологиями и узнать о возможности трудоустройства», — сказали в ведомстве.

Экскурсии на заводы дают возможность участникам спецоперации получить новые навыки для дальнейшего трудоустройства.

Инициативу по запуску программы проявило правительство Подмосковья.