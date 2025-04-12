Обучающий семинар для волонтеров прошел в Мытищах

В молодежном центре «Импульс» города Мытищи состоялся семинар для муниципальных координаторов волонтерского корпуса федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Это мероприятие стало частью серии обучающих встреч, направленных на подготовку участников к проведению Всероссийского онлайн-голосования, которое пройдет с 21 апреля по 12 июня.

В рамках голосования жители страны смогут выбрать приоритетные объекты для благоустройства в 2026 году.

На встрече в Мытищах собрались более 70 координаторов из различных муниципалитетов региона. Участники курса узнали о целях и задачах федерального проекта, а также о ключевой роли волонтеров в процессе информирования граждан и организации голосования.

Основная миссия волонтеров — рассказать жителям о возможности участия в выборе объектов для благоустройства, представить им дизайн-проекты и оказать помощь в процессе голосования. Волонтеры будут работать на информационных точках, в общественных пространствах и на массовых мероприятиях, чтобы максимально охватить аудиторию и вовлечь граждан в процесс преобразования их городов.

Этот семинар стал важным шагом в подготовке команды волонтеров, которые помогут сделать города комфортнее и уютнее для жизни.