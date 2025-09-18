Обсуждение благоустройства Аллеи Ветеранов прошло в Мытищах

Заместитель главы городского округа Иван Яськив провел выездное совещание с местными жителями по поводу благоустройства Аллеи Ветеранов в Мытищах. Несколько актуальных вопросов для мытищинцев были подняты на встрече, в том числе организация водоотведения и состояние зеленых насаждений.

«Жители выражали беспокойство по поводу образования луж на некоторых участках тротуаров во время сильных дождей. После осмотра территории подрядчикам было поручено создать естественный уклон для отвода воды при асфальтировании», — отметил директор МКУ «Управление благоустройства» Егор Феоктистов.

Обсуждалась и возможность ежедневного полива внутриквартальных проездов для снижения пыли во время работ.

Планируют заменить покрытия пешеходных дорожек и асфальта на внутриквартальных проездах, устройство пешеходных переходов. Обновить линии наружного освещения, заменить детскую игровую площадку, создать зоны тихого отдыха и площадки для настольных игр с навесом, обновление малых архитектурных форм. Установить камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион», а также провести дополнительное озеленение. Работы по благоустройству Аллеи Ветеранов запланированы до конца ноября 2025 года.

Благоустройство сквера «Аллея Ветеранов» осуществляется в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» с софинансированием из бюджета Московской области и согласно согласованной концепции. Общая площадь благоустраиваемой территории составляет 1,83 гектара.