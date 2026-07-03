Общественный совет при Управлении Росреестра по Московской области обсудил кадастровую оценку
На втором плановом заседании Общественного совета при Управлении Росреестра под председательством Владимира Шапкина обсудили вопросы государственной кадастровой оценки объектов недвижимости. Участники подвели итоги работы Управления за первое полугодие 2026 года и наметили планы на текущий год.
Ключевой темой заседания стали механизмы учета интересов правообладателей и обеспечение прозрачности процедур, связанных с кадастровой оценкой. Важным аспектом обсуждения стала реализация в 2026 году оценки земельных участков с применением цифровой платформы Национальной системы пространственных данных (НСПД).
В рамках этой работы будет проведена оценка порядка 4,2 миллиона земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Московской области. Новая кадастровая стоимость земельных участков, определенная в рамках работ по государственной кадастровой оценке в 2026 году, будет применяться с 1 января 2027 года.
«Проведение массовой оценки станет важным этапом с обновленными подходами и механизмами, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Новый подход позволит повысить точность результатов кадастровой оценки, снизить количество ошибок и сделать алгоритмы расчета более прозрачными», — подчеркнул Владимир Шапкин.
Сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости являются общедоступными. Заинтересованные лица могут получить актуальную информацию на официальном сайте Росреестра, на Единой цифровой платформе «Национальная система пространственных данных», а также заказав выписку из ЕГРН через портал «Госуслуги» или в любом многофункциональном центре региона. Информация предоставляется бесплатно.