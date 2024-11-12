Общественная палата Мытищ отправила гумпомощь в зону СВО

Очередной гуманитарный груз из Мытищ отправили в Луганскую Народную Республику. Общественники организовали восьмой по счету конвой с помощью.

Гуманитарный груз доставят адресно в два воинских подразделения, детский центр и госпиталь. Представители Общественной палаты городского округа собрали все необходимое для бойцов и жителей: теплые вещи, средства гигиены, носилки, медицинские препараты и хирургический стол, также игрушки и развивающие игры для детей разного возраста.

Поучаствовали в сборе помощи представители федерации спортивной борьбы городского округа Мытищи, корейской национально-культурной автономии и сотрудники компании «Плутон».

Присоединиться к числу волонтеров могут все желающие, обратившись в пункты сбора помощи молодежного центра «Импульс» на Силикатной улице, во Дворец культуры «Яуза», офис партии «Единая Россия» на Мира, дом 37 или в пункт ледового дворца «Арена Мытищи».

Также в доме № 9 на улице Мира открыт Штаб волонтеров, где располагаются самые крупные добровольческие организации городского округа Мытищи.

Подробную информацию можно в Telegram-канале главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой.

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