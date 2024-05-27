Общероссийский день библиотек отметили в Мытищах

Жители Мытищ отметили Общероссийский день библиотек. В честь праздника в Центральной библиотеке имени Кедрина прошло творческое мероприятие.

В ходе праздника всем сотрудникам вручили почетные грамоты. Сегодня формат библиотек изменился, однако их основная цель — воспитывать любовь к чтению. История библиотек в Мытищах насчитывает 125 лет.

«Библиотеки всегда были и остаются местом притяжения для людей всех возрастов», — подчеркнул Андрей Гореликов, председатель совета депутатов городского округа Мытищи.

Он также подчеркнул важность чтения в жизни каждого человека и ценность бумажных изданий в эпоху современных технологий.

Директор библиотечно-информационного центра Анастасия Мартынова и ее команда поделились планами на будущее: создать еще более современную, комфортабельную и просторную библиотеку, где каждый читатель будет чувствовать себя как дома.

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